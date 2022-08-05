Требуется верстальщик с опытом работы в Avada для правки меню, внедрения несложного JS кода и визуальной чистки сайта. Оплата почасовая, ставка 4$/час.
Верстка сайту з фігми
Є макет в фігмі та пояснення в ТЗ. Потрібно заверстати макет. Зробити анімації. Бюджет 1200 грн. Оплата на карту приват банку. Аванс після половини верстки з адаптивом та анімаціями.
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