Верстка шаблона DLE-NEWS

$50
HTML-версткаЗакрыт9 заявок166 просмотров
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Здравствуйте, нужна верстка шаблона

Сроки закончились ещё позавчера, так что нужно справиться как можно быстрее.

Заявки закрытые, так что расписывайте как можно подробнее свои предложения.

15 лет назад
Freelance-Group
Group 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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