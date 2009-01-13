Верстка шаблона DLE-NEWS

Необходимо нарезать 5и страниц-макетов и сверстать под систему управления ABO.CMS 5.1
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Здравствуйте, нужна верстка шаблона
Сроки закончились ещё позавчера, так что нужно справиться как можно быстрее.
Заявки закрытые, так что расписывайте как можно подробнее свои предложения.
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