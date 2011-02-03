Верстка шаблона для DLE. Приватно для MrWolf

Человек справился с работой на 100 балов но поставить можно только 10 но это не важно.Работа была выполнена в срок учтены все мои заморочки и пожелания. Больше всего удивил человек полной валидностью кода, чего раньше я некогда не встречал на сайтах работающих на DLE. Советую Всем данного человека к сотруднечеству.