Верстка шаблона для DLE. Приватно для MrWolf

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка137 просмотров

Нужно сверстать шаблон сайта для DLE

DLE
14 лет назад
VVPS
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
3 дня
Человек справился с работой на 100 балов но поставить можно только 10 но это не важно.Работа была выполнена в срок учтены все мои заморочки и пожелания. Больше всего удивил человек полной валидностью кода, чего раньше я некогда не встречал на сайтах работающих на DLE. Советую Всем данного человека к сотруднечеству.
Приятно было иметь дело с Николаем. Всегда рад повторному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад

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