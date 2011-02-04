Верстка шаблона для джумла 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок309 просмотров

Нужно сверстать шаблон для джумла 1.5. PDS исходники имеются.

Joomla
14 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$133
2 дня
Заказал Михаилу верстку шаблона на джумла 1,5. С работой Михаил справился на отлично в оговоренные сроки и кроме верстки он установил шаблон на действующий сайт,оперативно исправив все недостатки.Я доволен его работай, всем рекомендую сотрудничество с Михаилом.
Очень доволен работой с Алексеем. Отличный заказчик. Приятно удивил своей грамотностью, умением четко определять задачи. Также отличается внимательностью и оперативностью. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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