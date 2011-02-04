Верстка шаблона для джумла 1.5

Заказал Михаилу верстку шаблона на джумла 1,5. С работой Михаил справился на отлично в оговоренные сроки и кроме верстки он установил шаблон на действующий сайт,оперативно исправив все недостатки.Я доволен его работай, всем рекомендую сотрудничество с Михаилом.