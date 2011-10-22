Верстка шаблона для джумла из исходника CDR

Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой. Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. ...