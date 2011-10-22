Сверстать 7 страниц простенького сайта.
Верстка шаблона для джумла из исходника CDR
Верстка простого шаблона для джумла из исходника CDR.
Указывайте цену и сроки.
Исходник вышлю в личку.
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