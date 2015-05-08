Верстка шаблона для джуплы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок224 просмотра

Нужно сделать адаптивную верстку шаблона для джумлы и интегрировать её на текущий сайт.

Размеры 1200 / 768 / 320, ориентировочно 15 страниц, макеты есть

Детали в личке.

Joomla
10 лет назад
grishchenko
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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