Верстка шаблона для email рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок14 просмотров

Добрый день.

Нужно выполнить верстку шаблона для email рассылки.

Напишите, кто сегодня может взять в работу примерную цену и ваш телеграм.

6 месяцев назад
tomrzv
37 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
6 месяцев назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
43 минуты назад
4 отзыва
6 месяцев назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
7 часов назад
6 месяцев назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
6 отзывов
6 месяцев назад