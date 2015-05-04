Верстка шаблона для сайта на instantCMS 2

Необходима валидная, кроссбраузерная верстка адаптивного шаблона под bootstrap3 и натяжка на instanCMS 2 – дизайн есть, тут можно посмотреть макеты yadi.sk/d/VNjZs6MCgDrD7 , тут небольшое ТЗ – yadi.sk/i/g_KPqARDgEvfp, дополнительное ТЗ по вашему запросу. Нужен хороший специалист по instantCMS 2, кто не знает эту систему управления сайтом прошу не беспокоить. Цена ориентировочная. От вас предложения по стоимости работ и срокам.

Требование к исполнителю:

1. Наличие портфолио и работ по вёрстке.

2. Знание instanCMS 2

3. Быть на связи.

4. Не пропадать.

5. Выдержка сроков и оговоренной стоимости работ.

Дополнительно:

1. Ваши идеи и предложения по улучшению функционала сайта приветствуются (оплата оговаривается отдельно)

2. При качественно выполненной работе – возможно долгосрочное сотрудничество.