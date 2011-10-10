Верстка шаблонов на потоке

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок290 просмотров

Требуется оперативно и качественно резать psd шаблоны для сателитов.

В общей сложности планируется сделать порядка 100 шаблонов в ближайшие несколько месяцев (верстать только главные страницы)

Требования к порезке

* большой опыт верстки. если вы только учитесь - не теряйте ни свое, ни мое время - этот проект не для вас.

* div'овая верстка

* более-менее оптимизированный css. Без гавно-кода наподобии

....

* верстка должна соответствовать дизайну. Работу тяп-ляп (когда блоки поплыли, шрифты не того размера, отступы не те и т.д.) не принимаю.

* адекватные сроки и работа без пропадания на неделю-две в "никуда".

* шаблоны естественно нигде не выкладывать и никому не перепродавать.

* работаем на потоке - получили дизайн, сделали порезку, я проверил, проплатил, выслал следующий. Гарантии оплаты - отзывы на веблансере + атестат продавца Webmoney (BL 100+)

Первый шаблон http://gb.kiev.ua/skin.jpg

CSS
14 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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