Верстка шаблонов сайта по макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок463 просмотра

Необходимо сделать верстку шаблонов сайта по макетам. Интегрировать на CMS не нужно.

Подробности лучше обсудить в тг (указан в профиле или укажите свой контакт в заявке).

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