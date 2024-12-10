Задача включает в себя два основных пункта: убрать текст, находящийся в тегах h3, и поправить отступы текста от ссылок в меню. Все необходимые детали отображены на скриншотах. Работа выполняется на сайте, построенном на CMS MODX.
Верстка шаблонов сайта по макетам
Необходимо сделать верстку шаблонов сайта по макетам. Интегрировать на CMS не нужно.
Подробности лучше обсудить в тг (указан в профиле или укажите свой контакт в заявке).
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