Требуется опытный верстальщик для создания новой страницы матча на сайте анализатора спортивных событий. Необходимо сверстать адаптивную страницу по фигме, используя Tailwind CSS или Bootstrap. Важные нюансы: фиксированный первый столбец, горизонтальный скролл для остальных столбцов и переключение вкладок. Возможность дальнейшей работы по проекту.