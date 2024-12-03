Верстка шаблонов внутренних страниц для интеграции на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок381 просмотр

Необходимо сверстать внутренние страницы для интеграции на CMS Битрикс. Интеграция выполняется отдельно.

Примеры макетов: по запросу

подробности лучше обсудить в tg (в профиле)

1С-БитриксВерстка страниц
5 месяцев назад
Stable100
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Был
20 дней назад

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