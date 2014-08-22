Верстка шапки сайта (ВордПресс)

Есть 2 отрисованные шапки сайта (лого, поиск яндекса + баннер) высотой 90 рх + верхнее меню psd . Нужно сверстать СРАЗУ на ВордПресс:

- важно чтобы края шапки не обрывались, а продолжались до бесконечности

- форма поиска от яндекса должна нормально работать (стандартная надпись пропадает при клике и появляется если удалить свой текст... стандартно вообщем

- место под банер: в коде просто должен быть див в который я могу вставить уже свой код картинки, при этом все стили через див, т.е. код картинки без стилей

- логотип кликабельный на всех страницах кроме главной. и на всех страницах он закрыт в noindex, rel=nofollow

- меню открыто для индексации только на главной, на остальных страницах закрыто в noindex, rel=nofollow. на странице самой рубрики ее пункт меню НЕ кликабелен, т.е. НЕ ссылка, а просто текст (это когда он оранжевый). отображаются только не пустые рубрики

- вся верстка через дивы, никаких H1-H6......., br, display:none.. вообщем минимум кода

- все стили прописываются через цсс

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в откликах укажите ЦЕНУ (проекты НЕ сложные, оценивайте работу адекватно, пожалуйста), СКАЙП, СРОК

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