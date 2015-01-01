Верстка статического сайта на 7 страниц

Сверстать альбом с фото, чтобы выглядел как здесь http://davclub.ua/ Фото с закругленными краями - на нем название.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html
там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь.
Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку
7 страниц: главная, услуги, цены, фото, тренеры, расписание, контакты
Небольшие комментарии к прототипу:
фоны серый и коричневый - надо растянуть на всю ширину.
На главной странице можно посмотреть как работает форма "заказать карту" (в шапке кнопка) - затемнение тоже должно быть у все страницы, а не участи как в прототипе.
Если есть вопросы - пишите в личку.
Срок 2-3 дня.
Возможна частичная предоплата
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