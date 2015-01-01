Верстка статического сайта на 7 страниц

$40
HTML-версткаЗавершен27 заявок376 просмотров
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Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html

там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь.

Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку

7 страниц: главная, услуги, цены, фото, тренеры, расписание, контакты

Небольшие комментарии к прототипу:

фоны серый и коричневый - надо растянуть на всю ширину.

На главной странице можно посмотреть как работает форма "заказать карту" (в шапке кнопка) - затемнение тоже должно быть у все страницы, а не участи как в прототипе.

Если есть вопросы - пишите в личку.

Срок 2-3 дня.

Возможна частичная предоплата

9 лет назад
Snegovoy
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sagora
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$40
1 день
Хорошо: Николай не пропадает со связи, культурно общается. Верстка кросбраузреная. За счет навыков дизайнера, предложил несколько хороших улучшений по красоте верстки. Плохо: Очень сильно сорвал сроки, вместо заявленного 1 дня, делал 3,5 дня.
Сергей отличный заказчик. Четкое тз, всегда на связи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую
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