Верстка статического сайта на 7 страниц

Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html

там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь.

Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку

7 страниц: главная, услуги, цены, фото, тренеры, расписание, контакты

Небольшие комментарии к прототипу:

фоны серый и коричневый - надо растянуть на всю ширину.

На главной странице можно посмотреть как работает форма "заказать карту" (в шапке кнопка) - затемнение тоже должно быть у все страницы, а не участи как в прототипе.

Если есть вопросы - пишите в личку.

Срок 2-3 дня.

Возможна частичная предоплата