Верстка страниц для интернет магазина на Wordpress + Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт16 заявок67 просмотров

Нужно взять фронт на React и по его образу и подобию сверстать страницы под вордпресс. Есть немного анимации на главной.

Пишите те кто занимается фронтами и знает вордпресс, так как нужно сделать быстро и времени на пляски нет. Бюджет и сроки предлагайте. Спасибо за внимание.

ReactWooCommerceWordPressВерстка страниц
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