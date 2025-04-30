Необходимо разработать верстку для мини приложения в Telegram, посвященного криптовалютам. Ожидается качественный и современный дизайн, соответствующий тематике приложения.
Верстка страниц для интернет магазина на Wordpress + Woocommerce
Нужно взять фронт на React и по его образу и подобию сверстать страницы под вордпресс. Есть немного анимации на главной.
Пишите те кто занимается фронтами и знает вордпресс, так как нужно сделать быстро и времени на пляски нет. Бюджет и сроки предлагайте. Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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