Верстка страниц и модальных для сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок255 просмотров

Требуется pixel perfect вёрстка сложных страниц и модальных окон по макетам в Фигме. Работать придётся в команде, поэтому нужен опыт работы с Git/Bitbucket. Сайт будет работать на 1С Битрикс, поэтому опыт работы с Битриксом — большой плюс

FigmaGit
6 лет назад
kronosby
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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