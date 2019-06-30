Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png
Верстка страниц и модальных для сайта на Битриксе
Требуется pixel perfect вёрстка сложных страниц и модальных окон по макетам в Фигме. Работать придётся в команде, поэтому нужен опыт работы с Git/Bitbucket. Сайт будет работать на 1С Битрикс, поэтому опыт работы с Битриксом — большой плюс
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