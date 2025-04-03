Есть готовый дизайн вебстраницы с меню и разными выпадающими списками в Illustrator и pdf. Макет в аттаче. Ищу верстальщика для верстки. Верстка только адаптив под декстоп, без мобильной версии. Сразу пишите цену и срок. Сделать надо оперативно. Не оставляйте заявки, если не можете сразу приступить.