Верстка страницы с меню

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Закрыт3 заявки52 просмотра

Есть готовый дизайн вебстраницы с меню и  разными выпадающими списками в Illustrator и pdf. Макет в аттаче. Ищу верстальщика для верстки. Верстка только адаптив под декстоп, без мобильной версии. Сразу пишите цену и срок. Сделать надо оперативно. Не оставляйте заявки, если не можете сразу приступить.

Adobe IllustratorАдаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страниц
месяц назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
месяц назад
$35
2 дня
Escrow
На рассмотрении в арбитраже

Заявки фрилансеров

Мераб
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
месяц назад