На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! В проект — ЦЕНУ и СРОК пожалуйста. ...
Верстка страницы сайта (макет AI)
Требуется верстка 1 страницы сайта.
Сдать работу нужно будет до вторника (2 июля), а лучше в понедельник.
Что нужно:
Responsive
HTML5, CSS3, jQuery
Bootstrap 3 или 4
Читаемый код
Шаблон на японском языке в формате AI.
Кроме макета для ПК есть указания к верстке для мобильных.
Если все пройдет хорошо, и мы с Вами будем оба довольны сотрудничеством, Вам будет предложено сверстать остальные страницы сайта (более 10 макетов).
По всем вопросам - поможем.
Заявки фрилансеров
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