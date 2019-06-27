Верстка страницы сайта (макет AI)

Требуется верстка 1 страницы сайта.

Сдать работу нужно будет до вторника (2 июля), а лучше в понедельник.

Что нужно:

Responsive

HTML5, CSS3, jQuery

Bootstrap 3 или 4

Читаемый код

Шаблон на японском языке в формате AI.

Кроме макета для ПК есть указания к верстке для мобильных.

Если все пройдет хорошо, и мы с Вами будем оба довольны сотрудничеством, Вам будет предложено сверстать остальные страницы сайта (более 10 макетов).

По всем вопросам - поможем.