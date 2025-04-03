Требуется сверстать одностраничный сайт на платформе Тильда 1 в 1. Сайт посвящен залогу недвижимости, без калькулятора. Пример для верстки предоставлен. Ожидается точное соответствие указанным требованиям.
Верстка веб приложения
Есть готовый дизайн приложения в Illustrator и pdf, Ищу верстальщика для верстки. Выбранный кандидатом скину pdf для оценки. Сделать надо оперативно. Не оставляйте заявки, если не можете сразу сделать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 часов назад
Требуется заверстать две страницы с использованием чистого HTML-кода. Страницы должны быть адаптивными. Бюджет составляет 1000 грн. Срок выполнения — сегодня или завтра.HTML-верстка18 заявокЗакрыт19 часов назад
- $10
Необходимо разобраться с проблемой редактирования Header и Footer на сайте WordPress с установленной темой Digital Creator. Требуется войти в админку, выяснить причины, по которым изменения не сохраняются, и восстановить возможность редактирования этих элементов. Также нужно пояснить, почему возникла такая ситуация.HTML-верстка1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется сверстать главную страницу сайта визитки для аудиторской компании на основе PSD. Страница будет состоять из нескольких блоков: header с логотипом и контактами, меню, статическая картинка, описание компании, услуги, стратегические цели и форма обратной связи. Верстка должна быть выполнена с использованием Bootstrap 5, качество на высшем уровне. Срок выполнения — до 5 дней.HTML-верстка34 заявкиЗакрытдень назад
Требуется переверстать раздел сайта на фреймворке Yii2 без дизайна. Необходима качественная HTML-верстка с соблюдением всех стандартов и требований. Работа должна быть выполнена с учетом функциональности и адаптивности.HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 дня назад
- $170
Шукаємо верстальника лендінгів для роботи з дизайнером. Необхідний досвід в HTML, CSS, JS, а також креативний підхід і увага до деталей. Обов'язки включають створення сайтів, внесення правок і підтримку проектів. Пропонуємо віддалену роботу без контролю, з можливістю професійного та фінансового розвитку.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 дня назад
Необходимо сверстать страницу с адаптивным дизайном на основе предоставленного PSD-макета. Важно продумать адаптивность для различных устройств. Укажите сроки выполнения и стоимость проекта.HTML-верстка17 заявокЗакрыт3 дня назад
Требуется сверстать разводящую страницу для кейсов в WordPress по макету из Figma и создать шаблон страницы на основе макетов. Укажите стоимость и срок выполнения в отклике.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 дней назад
- $150
Ищем опытных верстальщиков для создания веб-страницы. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Проект включает в себя HTML-верстку. Задача ориентирована на профессионалов в области веб-дизайна.HTML-верстка20 заявокЗакрыт12 дней назад
- $500
Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта и интегрировать движок. Ожидается быстрое и аккуратное выполнение. Подходящие исполнители с положительными отзывами приветствуются.HTML-верстка1 исполнительЗакрытмесяц назад