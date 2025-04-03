Верстка веб приложения

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Открыт19 заявок124 просмотра

 

Есть готовый дизайн приложения в Illustrator и pdf,  Ищу верстальщика для верстки. Выбранный кандидатом скину pdf для оценки.  Сделать надо оперативно. Не оставляйте заявки, если не можете сразу сделать

Adobe IllustratorВерстка сайтовДизайн интерфейсовДизайн лендингов
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Алексей
 
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