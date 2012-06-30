Верстка спортивного сайта ТЗ выслано в личку.
Верстка + WP+ мелкие тех. задачи
- Верстка страниц вроде http://psybusiness.com/fms/rassilka/
- Создание сайтов на WP (по шаблонам)
- Регистрация доменов
- Заливка файлов на FTP
Нагрузка — 1-3 часа в день.
Пишите ТОЛЬКО в комментариях:
- свой опыт в подобной работе (расширенно, минимум — 2 предложения)
- ожидания по оплате
Заявки фрилансеров
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