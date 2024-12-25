Вертати сайту для людей з обмеженими можливостями

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки411 просмотров

A11y

Особлива увага семантиці сайту

Макет в тг

4 месяца назад
guest_1734368749016
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$600
5 дней
Escrow
Просто супер! Знову все швидко та якісно. Андрій завжди на зв'язку та пропонує хороші ідеї. З роботою справився раніше ніж очікували. Будемо працювати з Андрієм надалі і задумаємось над розширенням штабу🙂
Ну дуже комфортна команда :) Буду радий допомогти знову! 🤝

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад