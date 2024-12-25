Требуется HTML-верстка сайта по готовому макету с учетом 2 мобильных адаптивов. Выполнение до 7 дней. Верстка должна быть кроссбраузерной и резиновый адаптив. Обязательное условие - зеленая зона в PageSpeed. Возможны дополнительные анимации и задания, которые оплачиваются отдельно.
Вертати сайту для людей з обмеженими можливостями
A11y
Особлива увага семантиці сайту
Макет в тг
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $5
Требуется выполнить HTML-верстку главной страницы с акцентом на валидность кода и кроссбраузерность. Проект не включает формы и модальные окна. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением стандартов верстки.Завершен4 месяца назад
- $5
Требуется адаптивная HTML-верстка. Исполнитель получит информацию для выполнения задания. Обратите внимание на адаптивность и кроссбраузерность готового решения.Завершен4 месяца назад
- $55
Требуется внести правки в верстку мобильной версии сайта, работающего на Laravel. Десктопная версия отлажена. Необходимо выполнить изменения прямо на сервере, срок выполнения - до завтрашнего утра. Подробности указаны в приложенном документе.Завершен4 месяца назад
- $500
Требуется сверстать корпоративный сайт на Elementor и WordPress, включая главную страницу и 10 аналогичных страниц. Также необходимо создать 5 вспомогательных страниц и быть готовым к дополнительным задачам. Проект длительный, требуется уверенное владение Figma и свободный английский для общения в международной команде.HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $250
Маркетинговое агентство из Канады ищет верстальщика для создания сайта на Elementor. Необходимы навыки работы с Figma, свободный английский и готовность к онлайн митингам. Ожидается pixel perfect верстка и официальная оплата.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется верстка мини-приложения для построения генеалогического древа, использующего OrgChartJS. Проект подразумевает создание личных страниц для каждого родственника с возможностью делиться ими. Рассматриваются варианты разработки с нуля или доработка существующих решений. Ожидается также помощь в интеграции с бэкендом на Python с использованием FastAPI.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для верстки 10-15 одностраничных сайтов на платформе Tilda. Необходимо точно воспроизвести оригинал или внести небольшие правки. Опыт работы с Tilda обязателен.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Требуется исправить пропавшую иконку в органике на сайте Метал-Макс. Необходима корректировка HTML-верстки. Файл с иконкой прикреплен для ознакомления.HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $15
Требуется адаптивная верстка небольшого макета, предоставленного в Фигме. Все необходимые материалы будут отправлены кандидату. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом адаптивности для различных устройств.Закрыт4 месяца назад