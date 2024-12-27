Требуется адаптивная HTML-верстка. Исполнитель получит информацию для выполнения задания. Обратите внимание на адаптивность и кроссбраузерность готового решения.
Вертска главной страницы, без форм и модалок
должен быть валидный код, и кроссбраузерность
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