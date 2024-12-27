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Завершен14 заявок431 просмотр

должен быть валидный код, и кроссбраузерность

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4 месяца назад
InvigoratingSpid
Давид 
29 лет
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
4 месяца назад
$5
1 день
Escrow
профессионал своего дела, без какил либо ошибок, все сразу понял что нужно, и подсказал как правильно, валидный код, кроссбраузерность, однозначно рекомендую!
приятно и комфортно было работать, понятное задание и моментальная оплата.Советую!

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