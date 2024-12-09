Чистый CSS

Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет плюсом если вы оптимизируете верстку под разбивку на Vue.



Если вы не заметили, то контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.

Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.



Есть нюансы, которые нужно будет учесть при верстке:

Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбраннай ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя. По сути можно использовать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки. При скролле столбцов мышкой - ссылки также должны переключаться (active-not active).

Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся под первый столбец в зависимости от выбранной ссылки.



Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по доверстке новых страниц.



Присылайте заявку с вашим бюджетом.

Спасибо!



