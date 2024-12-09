Вестка страницы матча в анализаторе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок225 просмотров

Добрый день!
Нужна помощь опытного верстальщика, который сможет качественно сверстать новую страницу матча на сайте анализатора спортивных событий.
Текущий сайт:
https://betlab.club/

Вот страница. он готовая на сайте https://betlab.club/match/12446775905745008401-hapoel_ironi_karmiel-makkabi_bney_dzhadida

Что нужно.

Сверстать новую версию десктоп + мобилка по фигме. https://www.figma.com/design/M3myq5soLJeVAryu1LeRbj/BetLab-Main?node-id=77-3753&node-type=canvas&t=8g1SHsRAi43Wa7Gh-0

Верстать можно на:

  • Tailwind CSS

  • Bootstrap

  • Чистый CSS
    Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет плюсом если вы оптимизируете верстку под разбивку на Vue.

    Если вы не заметили, то контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.
    Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.


    Есть нюансы, которые нужно будет учесть при верстке:
    Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбраннай ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя. По сути можно использовать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки. При скролле столбцов мышкой - ссылки также должны переключаться (active-not active).
    Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся под первый столбец в зависимости от выбранной ссылки.

    Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по доверстке новых страниц.

    Присылайте заявку с вашим бюджетом.
    Спасибо!


BootstrapCSSFigmaTailwind CSSVue.jsВерстка страниц
5 месяцев назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 месяцев назад
$80
2 дня
Первый раз работал с Диёром и готов сказать, что верстка сделана на высшем уровне. Хотя страница действительно была не из простых. Были мелкие моменты, которые быстро согласовали и исправили. Очень понравилась быстрая коммуникация исполнителя и четкое следование моим требованиям. Все что просил - быстро исправлялось дорабатывалось. Я остался доволен сотрудниеством с Диёром и буду обязательно обращаться еще. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Рад был работать с Денисом, отличный заказчик всё чётко и понятно, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

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