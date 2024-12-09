Требуется свертсать адаптивный лендинг на HTML по готовому макету Figma. Реализовать кроссбраузерность, формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Необходим качественный код и поддержка продукта. Язык сайта: английский. Доработки возможны за дополнительную плату.
Вестка страницы матча в анализаторе
Добрый день!
Нужна помощь опытного верстальщика, который сможет качественно сверстать новую страницу матча на сайте анализатора спортивных событий.
Текущий сайт:
https://betlab.club/
Вот страница. он готовая на сайте https://betlab.club/match/12446775905745008401-hapoel_ironi_karmiel-makkabi_bney_dzhadida
Что нужно.
Сверстать новую версию десктоп + мобилка по фигме. https://www.figma.com/design/M3myq5soLJeVAryu1LeRbj/BetLab-Main?node-id=77-3753&node-type=canvas&t=8g1SHsRAi43Wa7Gh-0
Верстать можно на:
Tailwind CSS
Bootstrap
Чистый CSS
Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет плюсом если вы оптимизируете верстку под разбивку на Vue.
Если вы не заметили, то контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.
Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.
Есть нюансы, которые нужно будет учесть при верстке:
Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбраннай ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя. По сути можно использовать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки. При скролле столбцов мышкой - ссылки также должны переключаться (active-not active).
Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся под первый столбец в зависимости от выбранной ссылки.
Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по доверстке новых страниц.
Присылайте заявку с вашим бюджетом.
Спасибо!
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