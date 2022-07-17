Відновити язик на сайті. А також додати украінську верстку сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок609 просмотров

Добрий день. На сатйті був видалений основний язик. Ще потрібно украінську версію сайту. Терміново

https://klim.ua

3 года назад
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