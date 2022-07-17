Требуется адаптивная верстка макета с акцентом на повторяющиеся элементы. Задача включает создание HTML-кода, который будет корректно отображаться на различных устройствах. Макет будет предоставлен кандидату для ознакомления.
Відновити язик на сайті. А також додати украінську верстку сайту.
Добрий день. На сатйті був видалений основний язик. Ще потрібно украінську версію сайту. Терміново
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