Відновити язик сайту та додати українську верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок444 просмотра

Було видалено основний язик сайту ( рос )

на разі на сайті нічого не відображається. Задача відновити основний язик сайту та зробити українську верстку сайту. Мова програмування PHP

PHP
3 года назад
guest_16581254871167
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

proinfotech
Виталий 
33 года
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Был
3 месяца назад
3 года назад
$40
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proinfotech
Виталий 
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