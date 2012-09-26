VirtueMart - натяжка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки160 просмотров

Приветствую

Есть рабочий магазин на Joomla 1.5.26 и VirtueMart 1.1.9. И есть сверстанный новый дизайн.

Задача натянуть новую верстку на сайт с сохранением структуры и функционала.

От вас приблизительные сроки и стоимость.

Подробности в ЛС

Предпочтительная оплата карта ПБ

Joomla
13 лет назад
ubiquiefriend
Владимир 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Сергей, огромное спасибо за работу! Рекомендую как самостоятельного исполнителя. Правки вносит быстро и без лишних вопросов, очень доволен сотрудничеством.
Владимир отличный заказчик - оплата без задержек, описание задания понятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад