Внедрить изменения в вверстку на YII

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок243 просмотра

Внедрить несколько изменений по верстке: доработать адаптивность некоторых страниц, разместить реквизиты в футере. 

Желательно верстальщик с чувством эстетики, чтобы мог без макетов внедрить стилевые элементы но основе уже существующего шаблона. 

Yii
6 лет назад
pranuzovgeorg
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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