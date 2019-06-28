Сайт enuflex.ru Тех задание. У нас имеются макеты большинства запланированных страниц в psd (вариант для десктопа), а также временный сайт по адресу энурезунет ...
Внедрить изменения в вверстку на YII
Внедрить несколько изменений по верстке: доработать адаптивность некоторых страниц, разместить реквизиты в футере.
Желательно верстальщик с чувством эстетики, чтобы мог без макетов внедрить стилевые элементы но основе уже существующего шаблона.
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