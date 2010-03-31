Внесение изменений в верстку существующего сайта

Отличная работа, иннициативность, исполнительность, ответственное отношение к проекту. Елена внесла конструктивные комментарии по поводу оформления сайта, а также высказала рекомендации еще в процессе ознакомления с задачей. Надеюсь, что еще будет повод поработать с ребятами. Елена и Андрей профессионалы своего дела. Наилучшие рекомендации. Спасибо за работу.