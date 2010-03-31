Внесение изменений в верстку существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок267 просмотров

Необходимо внести исправления в верстку существующего сайта. Все подробности при переписке.

15 лет назад
WorkingTitle
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Отличная работа, иннициативность, исполнительность, ответственное отношение к проекту. Елена внесла конструктивные комментарии по поводу оформления сайта, а также высказала рекомендации еще в процессе ознакомления с задачей. Надеюсь, что еще будет повод поработать с ребятами. Елена и Андрей профессионалы своего дела. Наилучшие рекомендации. Спасибо за работу.
DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад
$20
1 день
Сначала все начиналось оперативно и замечательно, затем человек просто пропал. Работу не выполнил.

Заявки фрилансеров

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад