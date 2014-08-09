Внести изменение в страницу сайта.

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Завершен11 заявок193 просмотра

http://hkar.ru/uOeP сайт

Поменять надпись и растянуть ее по центру перенеся блок с телефоном ниже.

Блок сертификаты с низа сайта и вертикального сделать горизонтальным и перенести слева телефонного блока .

11 лет назад
fedot678678
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Все по ТЗ и быстро.
хороший заказчик, всегда на связи, оплата своевременно. буду рад сотрудничать и дальше, всем рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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