Внести изменения на сайте и в верстке

HTML-версткаЗакрыт8 заявок273 просмотра
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Движок самописный.

1) Нужно поправить верстку (выровнять границы сайта).

2) Сделать шрифт на всем сайте одинаковым.

3) Прописать ссылочные фразы на главной внизу.

13 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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