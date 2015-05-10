Внести изменения в готовый лендинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок331 просмотр

Готовый лендинг . Нужно вставить тексты и картинки , некоторые блоки поменять местами. Внести изменения в код. Доступ на хостинг

10 лет назад
AIRLIN
Алена 
28 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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