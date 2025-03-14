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Закрыт12 заявок96 просмотров

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CSSДоработка сайтов
2 месяца назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Даниил
 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
5 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
188 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
63 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Ярослав
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Эдем
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад