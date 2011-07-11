Внести изменения в верстку

Вот сайт:http://snab-sistema.kz/ Необходимо поправить в вертске: 1.Внизу телефон сделать жирным 2.Поиск кнопку сделать тоже жирным 3.В кратком и полном описании товаров по умолчанию поставить шрифт ариал 12 размера 4.Текст описание категорий тоже самое Жду Ваших предложений по стоимости ! Сроки - сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт cms2.prgmm.ru/cat
в приложение точто нужно сделать
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