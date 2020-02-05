Внести правки на сайт

Вставить код виджета в тело сайта. Сайт на платформе битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на вордпресс
в элементоре сверстан
VPS
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Верхнее меню
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Сделать чтобы закрыть меню можно было нажав в любом месте экрана (кроме области самого меню) (и на пк и на мобильных)
===
убрать белую полосу под меню http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQbNr
====
Сделать эффект наведения на кнопку (как в подвале при наведении на почту)
===
Добавить
Сотрудничество
(для артистов, ведущих, площадок, продвижения и др.)
вот так http://joxi.ru/J2bQRkYTG4ZKPm
при нажатии на Сотрудничество в этом же окне открывается форма, которая открывается и в подвале при нажатии на сотрудничество (новая форма с возможностью прикрепить файл)
+Выровнить по левому краю
+Добавить ссылку отзывы https://prazdnikon.ru/otzyvy/ (под Стоимость)
+ Акции https://prazdnikon.ru/akcii/
+заменить название первой кнопки О нас на Главная, т..е в итоге получится так
Главная
Портфолио
Стоимость
Отзывы
Акции
Контакты
Сотрудничество
(для артистов, ведущих, площадок, продвижения и др.)
====
на мобильных меню примерно так: http://joxi.ru/p27yn0vhW0oWWr (и выровнено по левому краю)
т.е. крупно, во весь экран, без этих отступов http://joxi.ru/brRo1BGCYQJY8m
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Здесь https://prazdnikon.ru/karta-sajta/
должны автоматически добавляться создаваемые страницы в хронологическом порядке (т.е. вверху самые новые)
+нужно сделать так чтобы тут были только существующие страницы, сейчас много страниц выдающих 404
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Хлебные крошки сделать
У нас есть плагин Yoast SEO и в нем как-то можно их грамотно создавать
Но: мне важно чтобы я вручную мог вставлять в нужное место страницы эти хлебные крошки
(т.е. в админке где-то здесь добавить иконку Хлебные крошки http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQXkr и чтобы я мог вставить ее как любой из этих элементов на этом скрине)
возможно в плагине так не получится
конечный вариант примерно как здесь http://1001party.ru/services/yubilej/ploshchadki-dlya-provedeniya-yubileya/
и возможно ли будет сделать так:
у нас есть страница https://prazdnikon.ru/portfolio/
и мне нужно создать следующий уровень хлебной крошки, например, так
https://prazdnikon.ru/portfolio/deti
https://prazdnikon.ru/portfolio/korporativ
так возможно будет делать?
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Микроразметка данных о компании (адрес, город, индекс, телефон, почта)
Необходимо проверить наличие микроразметки на странице Контакты.
В случае наличия ошибок - исправить.
Проверка под Яндекс:
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
Проверка под Google: https://search.google.com/structured-data/testing-tool
При отсутствии мирокразметки - создать:
https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.html" "Пример:
https://rozetka.com.ua/contacts/
https://yadi.sk/i/L7fqJgB0JRxDnA https://yadi.sk/i/9iuCJxRQrjZp7Q https://yadi.sk/i/Opj8AG3h5ymSmQ"
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Бюджет 800 руб.
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