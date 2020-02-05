Внести правки на сайт

Сайт https://prazdnikon.ru

на вордпресс

в элементоре сверстан

VPS

===========================================

Верхнее меню

====

Сделать чтобы закрыть меню можно было нажав в любом месте экрана (кроме области самого меню) (и на пк и на мобильных)

===

убрать белую полосу под меню http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQbNr

====

Сделать эффект наведения на кнопку (как в подвале при наведении на почту)

===

Добавить

Сотрудничество

(для артистов, ведущих, площадок, продвижения и др.)

вот так http://joxi.ru/J2bQRkYTG4ZKPm

при нажатии на Сотрудничество в этом же окне открывается форма, которая открывается и в подвале при нажатии на сотрудничество (новая форма с возможностью прикрепить файл)

+Выровнить по левому краю

+Добавить ссылку отзывы https://prazdnikon.ru/otzyvy/ (под Стоимость)

+ Акции https://prazdnikon.ru/akcii/

+заменить название первой кнопки О нас на Главная, т..е в итоге получится так

Главная

Портфолио

Стоимость

Отзывы

Акции

Контакты

Сотрудничество

(для артистов, ведущих, площадок, продвижения и др.)

====

на мобильных меню примерно так: http://joxi.ru/p27yn0vhW0oWWr (и выровнено по левому краю)

т.е. крупно, во весь экран, без этих отступов http://joxi.ru/brRo1BGCYQJY8m

====

===========================================

Здесь https://prazdnikon.ru/karta-sajta/

должны автоматически добавляться создаваемые страницы в хронологическом порядке (т.е. вверху самые новые)

+нужно сделать так чтобы тут были только существующие страницы, сейчас много страниц выдающих 404

=====

Хлебные крошки сделать

У нас есть плагин Yoast SEO и в нем как-то можно их грамотно создавать

Но: мне важно чтобы я вручную мог вставлять в нужное место страницы эти хлебные крошки

(т.е. в админке где-то здесь добавить иконку Хлебные крошки http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQXkr и чтобы я мог вставить ее как любой из этих элементов на этом скрине)

возможно в плагине так не получится

конечный вариант примерно как здесь http://1001party.ru/services/yubilej/ploshchadki-dlya-provedeniya-yubileya/

и возможно ли будет сделать так:

у нас есть страница https://prazdnikon.ru/portfolio/

и мне нужно создать следующий уровень хлебной крошки, например, так

https://prazdnikon.ru/portfolio/deti

https://prazdnikon.ru/portfolio/korporativ

так возможно будет делать?

=====

Микроразметка данных о компании (адрес, город, индекс, телефон, почта)

Необходимо проверить наличие микроразметки на странице Контакты.

В случае наличия ошибок - исправить.

Проверка под Яндекс:

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

Проверка под Google: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

При отсутствии мирокразметки - создать:

https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.html" "Пример:

https://rozetka.com.ua/contacts/

https://yadi.sk/i/L7fqJgB0JRxDnA https://yadi.sk/i/9iuCJxRQrjZp7Q https://yadi.sk/i/Opj8AG3h5ymSmQ"

=====

Бюджет 800 руб.