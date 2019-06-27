Добрый день Есть верстка многих страниц https://drive.google.com/file/d/1ltS4QJIIMeEDVb8P6XRy1EzkX6gitFm0/view Нужно сверстать эти https://yadi.sk/d/rm8CBRjevYTJAQ Постоплата рублями 2500 руб
Внести правки по верстке в 2 сайта
Есть 2 существующих проекта. Необходимо внести изменения в соответствии с ТЗ. Вместе с откликами присылайте ссылки на последние работы, что бы понимать ваш код.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Александр, хочу предложить вам верстку студии. 40$Завершен6 лет назад
Доброго времени суток всем, необходима верстка под Vue, если вас устраивают требования и вы соответствуете им, пишите мне в телеграм - @vitaliyshulik, для ознакомления с требованиями перейдите по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1gtZgXKDrxl7pH59ndF1WWN15RqD33gs1SLaJ1oHMpncHTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Куплен шаблон envytheme.com/tf-demo/walrus/index-19.html, шаблон установлен на http://m.tm.ua/ Надо: 1. Самое главное: добиться PageSpeed Insights более 90 (зеленый цвет) для мобильных. Естественно, для этого надо вычистить и хтмл-код, стили и скрипты. 2. Изменить вывод ...Завершен6 лет назад
Очень хорошо будет, если у вас есть опыт подготовки верстки для Node, шаблонизатора Pug (jade) Есть верстка, которая на данный момент уже верстается для проекта. Завершено порядка 60%. Нужен опытный ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
сайт вордпресс после подключения https не отображаются товары и часть сайта. Подправить, чтобы отобразился сайт корректно и появился зеленый замок в строке браузера.Завершен6 лет назад
Необходимо сделать html письмо для интернет магазина пример есть сроки и стоимость обговариваются индивидуальноHTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать 4 блока на сайте. Желательно закончить работу сегодня к 21:00 по МСК. Все макеты и файлы получит кондидат.Завершен6 лет назад
Необходимо сверстать карусель товаров, как на примере нижеHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать одностроничник и посадить на WordPress. Макеты предоставлю кандидату.Завершен6 лет назад