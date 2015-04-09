Внести правки в лендинг (поправить верстку)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок155 просмотров

Доделать лендинг в соответствии с ТЗ. Использование кроссбраузерной (css3 или js) анимации. Список исправлений, ТЗ и макет вышлю кандидату

JavaScript
10 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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