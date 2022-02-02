Внести правки в верстку

Верстка в приложении. Правки ниже. Оплата по факту. Бюджет от вас

1. бургер оч бледный

2. переключение адреса на карте не работает, нужно чтобы координаты менялись, а карта не переключалась.

3. блок Задать вопрос и ЛК не о дизайну https://i.imgur.com/8beGe6g.png

4. https://i.imgur.com/4wei9SQ.png поправьте плиз на АО

5. https://i.imgur.com/u8MA9J9.png нарушен уровень здесь rates.html здесь в разделе Тарифы должна быть возможность выбора дат в выпадающем списке, как на действующем сайте https://tevis.ru/tarifnoe_menu/

6. ховер на добавить на трубопровод calculator.html

7. переключение нужно добавить на табы, ничего происходить не должно, но должно быть переключение с подчёркианием https://i.imgur.com/Pa3jCMm.png в калькуляторе calculator.html

8. на странице вакансии https://i.imgur.com/xPjB4l0.png не меняется стрелочка и текст при разворачивании

9. везде глобально добавить ховеры, если непонятно какие, задавайте вопросы

10. в разделе юр лицам Тарифы rates.html сделайте нам крошки, чтобы они были ссылкой и с ховером, чтобы мы убедились, что это будет везде работать

11. качество воды выпадающий список, тоже нужно, чтобы он работал, на старом сайте вообще архив с по годам https://tevis.ru/kachestvo_pitevoy_vody/. нам нужно, чтобы мы потом в админке смогли забить даты нужные, а в выпадашке мы могли выбирать даты

12. на странице «Качество питьевой воды» добавляем открытие сертификата (https://yadi.sk/d/Qu_oDwWYb_h1_A) с использованием библиотеки fancybox

(https://fancyapps.com/docs/ui/fancybox/)

https://skr.sh/sCAkUpDwLHt - вот эти попапчики в дизайне есть, их все надо сверстать. мы предлагаем сверстать их на отдельной странице друг под другом, а мы уже сами их прикрутим.

ещё в разделе вакансии есть попап Откликнуться https://i.imgur.com/nrtDXU0.png его надо собрать по имеющейся форме с полями ФИО, телефон, адрес, прикрепитьрезюме

версия для слабовидящих:

1. https://i.imgur.com/UgY6Y0H.png слегка не корректная шапка, ЛК не помещается

2. https://i.imgur.com/SW8fRXU.png блок с искажением

3. https://i.imgur.com/wuR4sgh.png подвал тоже в разкардаш