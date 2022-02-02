Внести правки в верстку

Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка в приложении. Правки ниже. Оплата по факту. Бюджет от вас
1. бургер оч бледный
2. переключение адреса на карте не работает, нужно чтобы координаты менялись, а карта не переключалась.
3. блок Задать вопрос и ЛК не о дизайну https://i.imgur.com/8beGe6g.png
4. https://i.imgur.com/4wei9SQ.png поправьте плиз на АО
5. https://i.imgur.com/u8MA9J9.png нарушен уровень здесь rates.html здесь в разделе Тарифы должна быть возможность выбора дат в выпадающем списке, как на действующем сайте https://tevis.ru/tarifnoe_menu/
6. ховер на добавить на трубопровод calculator.html
7. переключение нужно добавить на табы, ничего происходить не должно, но должно быть переключение с подчёркианием https://i.imgur.com/Pa3jCMm.png в калькуляторе calculator.html
8. на странице вакансии https://i.imgur.com/xPjB4l0.png не меняется стрелочка и текст при разворачивании
9. везде глобально добавить ховеры, если непонятно какие, задавайте вопросы
10. в разделе юр лицам Тарифы rates.html сделайте нам крошки, чтобы они были ссылкой и с ховером, чтобы мы убедились, что это будет везде работать
11. качество воды выпадающий список, тоже нужно, чтобы он работал, на старом сайте вообще архив с по годам https://tevis.ru/kachestvo_pitevoy_vody/. нам нужно, чтобы мы потом в админке смогли забить даты нужные, а в выпадашке мы могли выбирать даты
12. на странице «Качество питьевой воды» добавляем открытие сертификата (https://yadi.sk/d/Qu_oDwWYb_h1_A) с использованием библиотеки fancybox
(https://fancyapps.com/docs/ui/fancybox/)
https://skr.sh/sCAkUpDwLHt - вот эти попапчики в дизайне есть, их все надо сверстать. мы предлагаем сверстать их на отдельной странице друг под другом, а мы уже сами их прикрутим.
ещё в разделе вакансии есть попап Откликнуться https://i.imgur.com/nrtDXU0.png его надо собрать по имеющейся форме с полями ФИО, телефон, адрес, прикрепитьрезюме
версия для слабовидящих:
1. https://i.imgur.com/UgY6Y0H.png слегка не корректная шапка, ЛК не помещается
2. https://i.imgur.com/SW8fRXU.png блок с искажением
3. https://i.imgur.com/wuR4sgh.png подвал тоже в разкардаш
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка48 заявокЗакрыт2 года назад
Компания из ТОП-100 e-commerce России. 15 лет на рынке. В нашу команду мечты нужен Front-end разработчик или HTML верстальщик Способный выполнить Responsive вёрстку на Tailwind. Ожидаем: - знание Tailwind - знания Vue.js - умение выполнять адаптивно-респонсивную верстку - знание принципов atomic design - ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Сверстать сегодня. (приступить в ближайшее время) Адаптив. в заказе свой телеграмHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1500
Разрабатывается дизайн для службы доставки. Нужно будет натянуть на WordPress Примеры по ссылкам: https://la.ua/ https://sushi-do.lviv.ua/ Нужны ориентиры по стоимости и времени на создание подобных сайтовHTML-верстка16 заявокЗакрыт2 года назад
- $84
Сделать резиновую верстку, то есть от 1920 до 1024 все просто уменьшается пропорционально. Дальше уже при необходимости перестраивается. Бюджет 6000р. аванс 30% после главной https://dropmefiles.com/o61mn макетыHTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
Сверстать два блока + подключить к CRMHTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
- $60
Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png). Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он продавал (в прайсе 4 услуги ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
1. Верстка по макету 2. WP 2.1 Каталог товаров 2.2 Корзина 2.3 Интеграция системы оплаты 2.4 СмС уведомление о заказе после оплаты товараHTML-верстка16 заявокЗакрыт2 года назад