Внести ряд небольших изменений на сайт

Самый ужасный заказчик, с которым только приходилось работать. Задача вообще нечеткая, но вроде бы разобрались. На связи, то есть, то нету. То его нету два дня, а потом появляется с правками. Оплаты уже 3 недели нету, на что в ответ "До конца недели..", "завтра", "в среду" и тд. Настоятельно рекомендую воздержаться от сотрудничества с таким человеком. Все свои слова могу подтвердить историей переписки в скайпе, это не пустые слова. Работу оплатил и начал требовать работу. На мои слова, что придется подождать - начал угрожать мне судом и прокуратурой. Неадекватный человек. Просто неадекватный. Теперь угрожает отправить моим друзьям рассылку со спамом и его бреднями. Абсолютно не держит слова. Байки рассказывает направо и налево. При том, что его работу, я никому не продавал, не отдавал, не передавал, а выполнял лично и на тестовом сервере работу можно было смотреть 24/7, что он и делал, а теперь говорит, что я передал работу и не сделал ее? А как же он смотрел ее на тестовом сервере и принял ее? Я ему написал, что нужно подождать, когда я буду дома и залью его работу, на что в ответ угрозы прокуратурой, судом, рассылками и т.д. Все его слова пустые и не обоснованы абсолютно ничем. Человек просто психанул и решил испортить мне аккаунт. P.S. я скинул ему работу.