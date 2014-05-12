Внести в готовую верстку правки

$30
HTML-версткаЗакрыт1 заявка254 просмотра
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Доброго, нужен вдумчивый, рукастый верстальщик, умеющий делать качественную верстку.

Нужно решить задачу, а именно внести правки согласно комментария заказчика.

По хорошему грамотному спецу работы на 3 - 4 часа

Архив

https://cloud.mail.ru/public/8a62e1e09f40/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C

Сколько может стоить данная работа? Сроки? - данную работу можно сделать за 3 часа, максимум за сутки.

Бюджет желателен 1 000 рублей - но рассмотрю предложения.

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С ув. Александр

10 лет назад
DUOS
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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