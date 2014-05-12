Внести в готовую верстку правки

Пишите адекватную цену за которую возьметесь за работу. Нужно сделать отдельно первую страницу, без возможности перехода на остальные, и отдельно с переходом на три страницы. Дополнительные файлы картинок сайта пришлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго, нужен вдумчивый, рукастый верстальщик, умеющий делать качественную верстку.
Нужно решить задачу, а именно внести правки согласно комментария заказчика.
По хорошему грамотному спецу работы на 3 - 4 часа
Архив
https://cloud.mail.ru/public/8a62e1e09f40/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C
Сколько может стоить данная работа? Сроки? - данную работу можно сделать за 3 часа, максимум за сутки.
Бюджет желателен 1 000 рублей - но рассмотрю предложения.
Пишем в скайп
С ув. Александр
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