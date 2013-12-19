Вордпресс: изменить верстку сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок203 просмотра

Оч желательно ваше умение менять верстку из админки. С доступом по фтп проблемы из-за хостинга.

Cfqn http://vispaniyu.com/

Надо сделать по Главной:

- Задать желтым #FFCC00 тест под лого. Его не видно на Главной, т.к. он белый, но его видно на внутренних.

- Выровнять разделы пунктов меню по ширине

- Выровнять по ширине выпадающее меню так, чтобы его ширина совпадала с шириной самого раздела меню

- Текстам ссылок в меню задать выравнивание по ширине.

- Переименовать в адресах внутренних страниц сайта Home на Главная. Например, на странице http://vispaniyu.com/vizy/vidy-viz-v-ispaniyu/ доожно быть Главная » Визы в Испанию » Виды виз в Испанию, а не как сейчас: Home » Визы в Испанию » Виды виз в Испанию

- Дублирующее меню, появляющееся при вертикальной прокрутке тоже должно иметь выравнивание разделов меню по ширине.

- Выровнять по вертикали блоки «Апартаменты на Коста-Брава в аренду» и форму заказа справа

- Убрать в коде иконки над текстовыми анонсами страниц (я убрал сами картинки, там видны сейчас дыры от картинок).

- Уменьшить расстояние по вертикали между меню и анонсами + между самими анонсами страниц.

- Текстовые ссылки под анонсами страниц (например «Подробнее про визы »» и далее) подтянуть в сам анонс (не с новой строки).

- Надо разобраться, как тема масштабирует ту миниатюру, что в анонсах апартаментов и домов на Главной... Она вроде их подрезает сверху и снизу для миниатюры на главной... Надо понять: как обрезает? Под какой конкретно размер? Из какого размера или соотношения? И как правильно надо работать с добавлением картиной квартир и домов (размеры изображений, объем файла и т.п.).

- Размер миниатюр что в анонсах апартаментов и домов на Главной по ширине задать таким же, как и текст под ними (увеличить о ширины текста).

- Надо установить количество выводимых символов в тексте анонса под квартирой и домом в 27 слов или 155 знаков без пробелов.

- Убрать из кода картинку в шапке на внутренних страницах, чтобы было как на Главной.

- Уменьшить на внутренних страницах шрифт в названии страницы минимально на 1 пункт.

- Изменить на внутренних страницах стиль заголовка. Сейчас выводит заглавными, а первая литера бОльше остальнх. Оставить просто вывод заглавными, т.е не «ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ», а чтобы было « ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ».

- Проверить по окончанию работы, чтобы все изменения были кроссброузерны (до ИЕ8)

- Проверить по окончанию работы, чтобы на смартфоне не улетела верстка.

- Проверить, чтобы внесенные изменения не нарушили возможность правок меню и виджетов из админки

Порядок работы:

- Показываете портфолио

- Указываете срок и стоимость

- Выбираю исполнителем

Оплата.

Предоплаты не будет. Так уже "напредоплачивался" ((( Или "Безопасная сделка", или проверил - заплатил.

И работаем!)

Просьба: не стучите в личку и скайп, пишите все здесь.

WordPress
11 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Прекрасно поработали по Вордпресс и верстке: не стоял над исполнителем с дубиной, не имел проблем с выходом за пределы задания, почти всегда в сети. Алексей отлично делает свою работу. И делает ее на совесть и без палки. Рекомендую!
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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