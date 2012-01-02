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Вёрстка дизайна для Xenforo и обновление форума
Исходные данные: работающий на v2.1.12 (лицензия) форум на движке XenForo + отрисованный под заказ дизайн с доступом разработчика в zeplin.io
Требуется:
- Обновление форума на последнюю версию (лицензия)
- Вёрстка и натяжка дизайна с учетом статических страниц, плагина рекламы и текущих размещений. Дизайн в 2 видах - светлая и тёмная тема с возможностью переключения в 1 клик
- Исправление ошибок в журнале (ErrorException: Template error: Cannot call method isOnline on a non-object (NULL))
- Возможно мелкие доработки по ходу работы за отдельную плату
С предложениями прошу в телеграм @dakaktakta или ЛС
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