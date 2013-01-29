Вёрстка и другие работы в Joomla по ТЗ

Нужен хороший прогер для вёрстки, добавления и изменения некоторых элементов на сайте на Joomla.

Редиректы, скрипты, стили, robots и по мелочи, добавление категорий и по мелочи... ТЗ дам.

Плюсом будет примерная цена за работу.

Оплата только через ЯД!