Вёрстка и другие работы в Joomla по ТЗ

HTML-версткаЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Нужен хороший прогер для вёрстки, добавления и изменения некоторых элементов на сайте на Joomla.

Редиректы, скрипты, стили, robots и по мелочи, добавление категорий и по мелочи... ТЗ дам.

Плюсом будет примерная цена за работу.

Оплата только через ЯД!

Joomla
11 лет назад
antonrafa
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
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