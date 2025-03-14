Требуется переделать блок История на сайте, чтобы он полностью вмещался на странице без горизонтального скролла. Исходники в фигме будут предоставлены исполнителю для работы.
Вёрстка интернет-магазина
Выполняется разработка интернет-магазина. Магазин является частью группы из нескольких сайтов и должен заимствовать некоторые стили и блоки вёрстки от другого сайта. Необходимо будет верстать страницы с учётом этих общих требований, вводные по этим вопросам будут предоставлены.
Всего около 34 страниц (из них половина - разные разделы ЛК).
Полный список страниц и дизайн готовых страниц можно посмотреть в приложенном архиве.
Готовый сборщик проекта будет предоставлен.
node.js v20.10.0
Совместная работа в git. Результат работ предоставлять в виде коммитов.
Необходимо:
- Уметь пользоваться npm пакетами
- Уметь работать с twig
- Писать стили по bem
- Писать на native js
В отклике прошу предоставить ссылки на кейсы работ по вёрстке интернет-магазинов.
Выбранный исполнитель
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