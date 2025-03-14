Вёрстка интернет-магазина

Выполняется разработка интернет-магазина. Магазин является частью группы из нескольких сайтов и должен заимствовать некоторые стили и блоки вёрстки от другого сайта. Необходимо будет верстать страницы с учётом этих общих требований, вводные по этим вопросам будут предоставлены.

Всего около 34 страниц (из них половина - разные разделы ЛК).

Полный список страниц и дизайн готовых страниц можно посмотреть в приложенном архиве.

Готовый сборщик проекта будет предоставлен.

node.js v20.10.0

Совместная работа в git. Результат работ предоставлять в виде коммитов.

Необходимо:

- Уметь пользоваться npm пакетами

- Уметь работать с twig

- Писать стили по bem

- Писать на native js

В отклике прошу предоставить ссылки на кейсы работ по вёрстке интернет-магазинов.