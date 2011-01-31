Добрый день. Есть в наличии PSD макет. Необходимо сверстать из него html+javascript+css Большинство работы в стилизации javascript компонентов следующих библиотек: Prototype Flotr Humble ...
Вёрстка магазина на движке Shop-Script Premium
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium.
Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас).
У кого есть опыт работы с этим движком – пишите в проект. Интересует так же примерная стоимость реализации проекта?
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