Вёрстка магазина на движке Shop-Script Premium

Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium.

Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас).

У кого есть опыт работы с этим движком – пишите в проект. Интересует так же примерная стоимость реализации проекта?