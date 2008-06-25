Макеты в .jpg можно скачать: http://www.prodex.net.ua/afisha/meblevik.rar (потом предоставлю в .psd) Кроссбраузерность, растяжка во всю ширину экрана. Верстка каркаса - таблицами, ну а все остальное - соответствующими элементами h1, h2, h3, ...
Вёрстка несложного макета
Необходимо отверстать несложный макет.
ТЗ — http://docs.google.com/Doc?id=df5nxmvs_2ckv8n2ct
Сроки макета, завтра до 12-00 первый вариант, до 18-00 все исправления.
Бюджет 900 WMR (только wmr!!!).
Предоплата с протекцией сделки.
Если всё устраивает, отписываемся здесь. Если не устраивает, не надо писать ничего.
Предложения отписавшихся в личку, почту, аську не рассматриваются.
Предложения рассматриваются до 20-00 по Москве.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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