Вёрстка одностраничного сайта на figma

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка68 просмотров

Нужно сверстать одностраничный сайт на figma.

Figma
3 года назад
guest_16579021424628
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Senchik13
Арсений 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Senchik13
Арсений 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
3 года назад

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