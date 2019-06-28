Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работы. Движок 1С-Битрикс. Сверстать из макета сайт и подключить к 1С-Битрикс (лицензия Старт или Стандарт) Тематика: Производство мостовых кранов. ...
Вёрстка сайта joomla, наполнение меню, модуль доставки и оплаты.
Сайт enuflex.ru
Тех задание.
У нас имеются макеты большинства запланированных страниц в psd (вариант для десктопа), а
также временный сайт по адресу энурезунет рф
Сначала мы сделали макеты, потом начали делать сайт. Но в это время сам продукт
кардинально изменился. В итоге сайт надо собрать – частично макеты,
частично временный сайт.
Сайт должен быть адаптивным под разные устройства.
Если в ТЗ явно не указано иное, то по всем вопросам (шрифты, форматирование
текста, прописные или строчные буквы, расположение элементов, цвет, фон,
картинки, иконки и т. д.) за основу берем в порядке убывания значимости
- макеты (максимальное значение)
- .apple com/ru
- энурезунет рф
Если что-то указано в кавычках – то это дословно с точностью до регистра.
Кнопки везде, если явно не указано иное:
- голубые, если активные
- серые, если не активные
- при наведении курсор меняется на руку
I. Верхняя строка/меню (зафиксирована всегда, при скроллинге не двигается, не пропадает).
1. Значок будильника (Главная)
2. "Факты об энурезе"
3. "Почему Энуфлекс"
4. "Как работает"
5. "Отзывы"
6. "Как купить"
7. Поиск
II. Футер.
1. "О нас"
2. "Контакты"
3. "Документы"
4. "Оплата и доставка"
5. "Комплектация"
6. "Инструкция"
7. "Гарантия"
8. "Возврат"
9. "Вопросы-Ответы"
10. "Статьи"
11. "Фото"
12. "Видео"
III. Структура страницы для пунктов из футера.
1. верхнее меню http://prntscr.com/o63rs3
2. название пункта http://prntscr.com/o63k05
3. черта http://prntscr.com/o63kaa
4. содержимое
5. нижняя строка – всегда прилеплена к низу экрана независимо от длины страницы и наличия скроллинга http://prntscr.com/o63kwp
IV. Кнопки "Купить" и "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК"
Структура окна
1. верхнее меню http://prntscr.com/o63rs3
2. в центре http://prntscr.com/o63v61
3. крестик чуть больше и худее, чем в макете /как здесь http://prntscr.com/o63wf8
4. за основу брать превью "заказ 01 старт"
5. нижняя строка – всегда прилеплена к низу экрана независимо от длины страницы и наличия скроллинга http://prntscr.com/o63kwp
6. в поле ввода телефона – плагин, который выделяет код страны/оператора (как в iPhone)
7. в полях "Имя*" и "Отчество" – первая буква автоматически делается прописной, остальные – строчными. не буквы – игнорируются.
8. заказы поступают админу в виде писем на почтовый ящик
9. покупатель получает смс
V. Модуль заказа (можно делать, можно не делать – отдельная оплата).
1. интеграция с калькулятором доставки
2. интеграция с платежной системой
3. дизайн – по мотивам макетов, предложения приветствуются.
VI. Разработать/доработать иконки под новый прибор (отдельная оплата)
********************************************************************************************
Детализация.
I.1 Главное /сборка
Далее перечень
- элементов из макета,
- элементов временного сайта
- дополнений
в порядке очереди (от верхних к нижним):
1. макет http://prntscr.com/o648w3
2. доктор – Комаровский
3. прибор новый
4. сайт http://prntscr.com/o64a1q
I.2. "Факты об энурезе" /макет http://prntscr.com/o64c6i
I.3. "Почему Энуфлекс" /макет http://prntscr.com/o64bqa
I.4. "Как работает" /сборка
1. макет http://prntscr.com/o64fxg
2. новый прибор
3. календарь вместо манекена
I.5. "Отзывы" /сборка
1. сайт http://prntscr.com/o64j34
2. + cсылка "Смотреть все отзывы ( [количество отзывов] )"
3. переход по ссылке => окно, как для футера + макет http://prntscr.com/o64l3e
4. блок с видео Комаровского /сайт http://prntscr.com/o64plr
I.6. "Как купить" /макет http://prntscr.com/o64h0p
Оплата только по факту выполненных работ. Можно поэтапно.
Заявки фрилансеров
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