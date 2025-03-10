Вёрстка страниц сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки66 просмотров

См. описание в приложенном задании.

Верстка страниц
2 месяца назад
isuslov
Иван 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель

webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
2 месяца назад
$300
7 дней
Escrow
Только положительные впечатления. Отличное качество, постоянно на связи, хорошее внимание деталям.
Спасибо за тёплый отзыв. Со своей стороны скажу так: приятно работать в команде профессионалов!

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Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
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Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
2 месяца назад

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