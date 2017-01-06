Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ) обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по ...
Есть готовая верстка, сделать адаптику
Есть готовая верстка, сделать адаптику
Одна главная страница, оставляйте заявки, кто готов мне помочь
В заявках указывайте свой скайп. Покажу ВЕРСТКУ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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