Заглушка на сайт холодильного оборудования

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка85 просмотров

Требуется разработать страничку заглушку с описанием фирмы и возможностью скачать прайс

+ оригинальный дизайн странички

12 лет назад
silvestr99
Андрей 
63 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работа сделана в срок. Все отлично. Рекомендую.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад

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