Мне необходимо изменить внешний вид сайта (главную, контакты и др. страницы). Ссылки меню (те , что слева) перекинуть горизонтально наверх, само окно (там, где расположены квартиры) удлинить вниз и выровнять по центру... ...
Заглушка на сайт холодильного оборудования
Требуется разработать страничку заглушку с описанием фирмы и возможностью скачать прайс
+ оригинальный дизайн странички
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сделать верстку только одной страницы(типичный сайт-одностраничник) Требования: сделать верстку за 1 сутки. Если вы можете начать не сразу, а через несколько дней — не пишите!Завершен12 лет назад
Срочно требуется верстальщик, с последущим сотрудничевством. Нужно с верстать 5 страниц по образовательному проекту, Требрвания верстка должна быть валидная, кроссбраузерная Портфолио ваше ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Сверстать сайт по макету. Исключительно div. Связь по skype: mind.creativeЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеется шаблон на твитер бутсрапе PSD - откуда нужно взять один элемент для шаблона DOC - текстовой контент для шаблона ...Завершен12 лет назад
Что с некоторыми страницами (есть несколько таких страниц, почему то они выглядят криво) вот одна из них http://moipokupki.com.ua/books/216782.html а вот как должна выглядеть http://moipokupki.com.ua/books/201245.htmlЗавершен12 лет назад
- $50
Кастомизиваровать скин MediaWiki под цвета сайта. До 50$ чем быстрее тем лучше.Завершен12 лет назад
Добрый день, Уважаемые! на данном этапе разыскиваю специалиста готового сверстать сайт по дизайн проекту. от Вас: -потфолио -стоимость согласно проекту -время исполнения заказаHTML-верстка26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт http://gilada.ru/ на шаблоне от Templates Monster. Нужно переделать шаблон под простой интернет магазин. Создать карточки товара, корзину и оформление товара. (установить и адаптировать плагин)Завершен12 лет назад