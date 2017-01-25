Заменить дизайн сайта-зеркала

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок146 просмотров

Для сайта giperbonus.ru необходимо заменить дизайн. Взять дизайн (верстку) с другого купонного сайта (укажу в личке) и перетянуть на него. Есть программист-фрилансер, который поддерживает сайт на постоянной основе и поможет разобраться с кодом.

Примерный объем страниц:

- главная

- категории

- страница акции

- страница выбора оплаты и корзина (там может несколько)

- личный кабинет пользователя

- страницы из футера 

Дизайн есть. Нужно его перетянуть с другого сайта к нам.

8 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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